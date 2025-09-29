Силовые структуры
Россиянин получил срок после конфликта с двумя братьями

В Краснодаре осудили Зураба Панцулая за расстрел из автомата двух человек
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Краснодаре осудили Зураба Панцулая за расправу из автомата над двумя людьми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, ночью 13 июля 2019 года Панцулай вооружился автоматом и вместе с братом приехал на машине на перекресток улицы Аидгылара и проспект Айааира в Сухуме. Там у них состоялась встреча с 22-летними братьями для обсуждения возникшего между ними конфликта.

В ходе возникшей драки брат подсудимого ударил одного из пострадавших ножом в грудь, а Зураб взял оружие и минимум пять раз выстрелил в сторону оппонентов, которые находились в людном месте. У злоумышленников было двойное гражданство и после преступления они скрылись на территории России.

Один из пострадавших получил ранения, несовместимые с жизнью, второму своевременно была оказана медицинская помощь, и ему удалось выжить.

Суд приговорил подсудимого к 15 годам колонии строгого режима. Уголовное дело в отношении его брата было прекращено в связи с тем, что его не стало в 2022 году.

Ранее сообщалось, что работа российских следователей на месте нападения в техникуме попала на видео.

