Самолет потерпел крушение сразу после прыжка восьми парашютистов с борта

Пилот воздушного судна не выжил в авиакатастрофе по пути в аэропорт Австралии

Перевозивший парашютистов самолет потерпел крушение по пути в аэропорт Австралии. Об этом сообщило издание The Sun.

По данным источника, 27 сентября 54-летний пилот Пол Смит направлялся в аэропорт Морюа в Новом Южном Уэльсе сразу после прыжка восьми парашютистов с воздушного судна. Не долетев двух километров до гавани, борт начал резко снижаться по «смертельной спирали» и врезался в кустарник.

Прибывшие на место авиакатастрофы службы экстренного реагирования констатировали, что Смит не выжил. Идет расследование инцидента.

