01:00, 29 сентября 2025

Секс-символ MMA показала грудь в крошечном бикини

Боец смешанного стиля Пейдж Ванзант показала фото в откровенном бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @paigevanzant

Боец смешанного стиля Пейдж Ванзант показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Секс-символ MMA запечатлела себя на камеру лежащей на шезлонге. Так, спортсменка продемонстрировала тело в крошечном бикини, которое состояло из частично оголяющего грудь бюстгальтера с цветочным принтом и плавок с металлическими вставками и оранжевыми лямками. При этом она позировала в голубой бейсболке и без макияжа на лице.

«Жизнь в последнее время», — подписала звезда спорта публикацию, которая набрала 10 тысяч лайков.

Ранее сообщалось, что канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», снялась в откровенном виде и раскрыла секрет стройности. Тогда манекенщица рассказала, что занимается спортом 5-6 раз в неделю по часу-полтора. По ее словам, в своих тренировках она сочетает кардио, силовые и интервальные нагрузки.

    Все новости