Секс-символ MMA показала грудь в крошечном бикини

Боец смешанного стиля Пейдж Ванзант показала фото в откровенном бикини

Боец смешанного стиля Пейдж Ванзант показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Секс-символ MMA запечатлела себя на камеру лежащей на шезлонге. Так, спортсменка продемонстрировала тело в крошечном бикини, которое состояло из частично оголяющего грудь бюстгальтера с цветочным принтом и плавок с металлическими вставками и оранжевыми лямками. При этом она позировала в голубой бейсболке и без макияжа на лице.

«Жизнь в последнее время», — подписала звезда спорта публикацию, которая набрала 10 тысяч лайков.

