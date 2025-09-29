Силовые структуры
16:30, 29 сентября 2025Силовые структуры

СК отреагировал на устроившего резню в российском техникуме подростка

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Устроивший резню в техникуме Архангельска подросток беспрепятственно прошел в здание из-за ненадлежащего оказания услуг сотрудником ЧОП. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО).

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

По данным следствия, вооруженный ножом бывший студент прошел в техникум без надлежащего досмотра. Это результат ненадлежащего оказания услуг сотрудником частной охранной организации, работавшей на основании контракта с учебным заведением.

Ранее сообщалось, что в Архангельском техникуме строительства и экономики, на который напал бывший студент, не было охраны и металлоискателя.

