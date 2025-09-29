Силовые структуры
11:54, 29 сентября 2025Силовые структуры

Студенты пожаловались на охрану после резни в российском техникуме

В архангельском техникуме, где произошла резня, не было охраны на входе
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

В Архангельском техникуме строительства и экономики, на который напал бывший студент, не было охраны и металлоискателя. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на студентов.

По их словам, на входе дежурила женщина, которая проверяла студенческие билеты, однако часто она могла пропускать людей и без этого. Зная это, отчисленный студент беспрепятственно попал внутрь с ножом в рюкзаке.

Утром 29 сентября бывший студент напал на колледж. В результате пострадали три сотрудника, двух из них госпитализировали. Юношу задержали. Возбуждено уголовное дело.

