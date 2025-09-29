США обвинили в попытке создать для Европы искусственный дефицит нефти и газа

Юшков: США пытаются создать для Европы искусственный дефицит нефти и газа

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с агентством «Прайм» обвинил США в попытке создать для Европы искусственный дефицит нефти и газа.

Таким образом он прокомментировал требования Вашингтона к европейским странам отказаться от закупки российских энергоресурсов и обещания нарастить поставки.

«Все эти обещания значат только одно: запретите себе покупать нефть и газ у России, создайте дефицит, цены вырастут – и наш СПГ придет к вам, а не в Азию», — отметил аналитик.

Юшков добавил, что подобное решение ударит по европейской экономике. Кроме того, Соединенные Штаты не могут дать никаких гарантий поставок, энергетические компании находятся в частной собственности и продают туда, где выгоднее, вне зависимости от указов политиков.

Ранее министр энергетики США Кристофер Райт заявил, что его страна хотела бы добиться сведения к нулю импорта российского газа на европейский рынок. Министр считает, что ЕС должен покупать энергоносители у надежных друзей, а не у противников. По словам Райта, основным поставщиком газа в Евросоюз должны стать Соединенные Штаты.