Стало известно о 20-й жертве суррогатного алкоголя в Ленинградской области

В Ленобласти нашли мужчину, который, вероятно, стал 20-й жертвой суррогатного алкоголя. Об этом сообщает РЕН ТВ в Telegram.

Россиянина обнаружили в деревне Сланцы — ранее нескольких жителей этого населенного пункта не стало после употребления некачественного самогона. Рядом с мужчиной лежала пластиковая бутылка объемом пол-литра, наполненная неустановленной прозрачной жидкостью.

Тело передано в морг для установления причин смерти. Жидкость из бутылки направили на экспертизу.

По делу о массовом отравлении алкоголем в Ленобласти задержаны 14 человек. Ситуацию прокомментировали даже в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал случившееся из ряда вон выходящим случаем.