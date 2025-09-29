Токаеву вручили орден за заслуги перед страной НАТО

Президент Италии вручил орден Токаеву за заслуги перед Итальянской республикой

Президент Италии Серджио Матарелла вручил орден президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву за заслуги перед Итальянской республикой. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера «Aqorda» в своем Telegram-канале.

«Это высшая награда нашей страны, которая присуждается исключительно главам государств, внесшим вклад в укрепление дружбы с Италией», — приводит пресс-ведомство слова Матареллы.

Президент Италии отметил, что награда отражает признание заслуг Токаева перед Италией. Президент Казахстана, в свою очередь, поблагодарил коллегу, отметив, что вручение ордена является для него честью.

Италия является членом Североатлантического альянса (НАТО) с 1949 года.

В июне Казахстан начал военное сотрудничество с другой страной НАТО. Так, делегация Министерства обороны постсоветской страны под руководством главы ведомства Ерболы Кумарбекулы подписала документ о начале военного сотрудничества с Великобританией. В частности, военные из Казахстана смогут получать образование в стране-участнице НАТО.