Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:13, 29 сентября 2025Бывший СССР

Токаеву вручили орден за заслуги перед страной НАТО

Президент Италии вручил орден Токаеву за заслуги перед Итальянской республикой
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)
Касым-Жомарт Токаев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Michael Kappeler / dpa / Globallookpress.com

Президент Италии Серджио Матарелла вручил орден президенту Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву за заслуги перед Итальянской республикой. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера «Aqorda» в своем Telegram-канале.

«Это высшая награда нашей страны, которая присуждается исключительно главам государств, внесшим вклад в укрепление дружбы с Италией», — приводит пресс-ведомство слова Матареллы.

Президент Италии отметил, что награда отражает признание заслуг Токаева перед Италией. Президент Казахстана, в свою очередь, поблагодарил коллегу, отметив, что вручение ордена является для него честью.

Италия является членом Североатлантического альянса (НАТО) с 1949 года.

В июне Казахстан начал военное сотрудничество с другой страной НАТО. Так, делегация Министерства обороны постсоветской страны под руководством главы ведомства Ерболы Кумарбекулы подписала документ о начале военного сотрудничества с Великобританией. В частности, военные из Казахстана смогут получать образование в стране-участнице НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин уволил губернатора российского региона

    Раскрыта судьба передавшего особую информацию американцам российского ученого

    Умерла заведующая музыкальной частью Театра Вахтангова Татьяна Агаева

    Золотые украшения Галкина взорвали соцсети

    Россиянин получил срок после конфликта с двумя братьями

    Омбудсмен прокомментировала гибель ребенка после падения БПЛА на дом под Москвой

    Простой препарат снизил риск тяжелого течения COVID-19

    Сержанта украинского спецназа поймали в России

    Россияне бросились скупать машины в преддверии нового утиля

    Стал известен размер прожиточного минимума в России в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости