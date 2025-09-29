Бывший СССР
ЦИК Молдавии заявил о победе оппозиционных фракций внутри страны

Оппозиционные партии Молдавии на выборах в парламент побеждают внутри страны
Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Оппозиционные партии Молдавии на выборах в парламент побеждают внутри страны с 49,54 процента после подсчета 100 процентов протоколов. Об этом пишет РИА Новости свидетельствуют со ссылкой на ЦИК.

Между тем правящая партия «Действие и солидарность» (ПДС) за счет участков за рубежом набирает 49,70 процента после подсчета 98,42 процента протоколов с участков.

По результатам подсчета 100 процентов протоколов с избирательных участков внутри страны правящая ПДС набирает 44,13 процента голосов. Оппозиционный Патриотический блок — 28,25 процента, блок «Альтернатива» — 9,22 процента, «Наша партия» — 6,35 процента, партия «Демократия дома» — 5,72 процента.

Один из лидеров оппозиционного Патриотического блока Игорь Додон заявил, что правящая партия «Действие и солидарность» проиграла парламентские выборы. Он вместе со сторонниками Патриотического блока вышел к зданию Центральной избирательной комиссии в Кишиневе в ночь на 29 сентября. В акции также участвовал экс-премьер страны Василий Тарлев.

В МИД Приднестровья между тем заявили, что Кишинев целенаправленно не допускает приднестровцев к выборам в Молдавии. «Очевидно, что молдавское руководство сознательно выбрало путь политической изоляции жителей Приднестровья», — указало ведомство.

