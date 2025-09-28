Бывший СССР
18:44, 28 сентября 2025Бывший СССР

Приднестровье обвинило Кишинев в нарушении прав граждан

МИД Приднестровья: Кишинев не допускает приднестровцев к голосованию
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vadim Ghirda / AP

Кишинев целенаправленно не допускает приднестровцев к выборам в Молдавии. Об этом заявили в МИД Приднестровья, передает ТАСС.

«Очевидно, что молдавское руководство сознательно выбрало путь политической изоляции жителей Приднестровья, исключив их из правового поля и заблокировав возможности быть равноправными участниками избирательного процесса», — сообщило ведомство.

Ранее в Молдавии исключили из участия в выборах оппозиционную партию «Великая Молдова». Лидер партии Виктория Фуртунэ заявила о намерении оспорить это решение в Высшей судебной палате.

До этого в Испании молдавскому избирателю отказали в голосовании из-за футболки с красным крестом. Члены избирательного бюро, связанные с правящей партией PAS, заявили, что символ направлен против них, и на этом основании попросили полицию удалить гражданина с участка, обвинив его в «нарушении общественного порядка».

