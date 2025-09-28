Бывший СССР
Суд вынес окончательное решение по участию оппозиционеров в выборах в Молдавии

В Молдавии суд окончательно исключил из участия в выборах оппозиционную партию
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

В Молдавии исключили из участия в выборах оппозиционную партию «Великая Молдова». Окончательное решение вынес суд, передает ТАСС.

«Апелляционная палата оставила в силе решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) об исключении партии с выборов», — объявила лидер «Великой Молдовы» Виктория Фуртунэ, заявив о намерении оспорить это решение в Высшей судебной палате.

При этом Фуртунэ призвала избирателей не голосовать за ее партию на выборах, чтобы голоса не были аннулированы и перераспределены в пользу правящей Партии действия и солидарности.

Ранее решение об отстранении партии от выборов принял ЦИК. Причиной этого решения были названы подозрения в незаконном финансировании политиков. Фуртунэ, в свою очередь, назвала эти обвинения необоснованными.

