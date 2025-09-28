Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:51, 28 сентября 2025Мир

В Испании молдавскому избирателю отказали в голосовании из-за футболки

В Валенсии мужчине не дали проголосовать на выборах в Молдавии из-за одежды
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В Валенсии мужчине не дали проголосовать на выборах в парламент Молдавии из-за футболки с красным крестом. Об этом сообщил Telegram-канал «Реальный Кишинев».

Мужчине отказали в праве голосовать члены избирательного бюро, связанные с правящей партией PAS. Они заявили, что символ на футболке мужчины направлен против них, и на этом основании попросили полицию удалить гражданина с участка, обвинив его в «нарушении общественного порядка».

Ранее создатель мессенджера Павел Дуров заявил, что еще около года назад спецслужбы Франции неожиданно обратились с просьбой помочь Молдавии — ввести в Telegram цензуру для подготовки к выборам президента. По словам бизнесмена, вскоре после того разговора к его команде Telegram обратились еще раз, предоставив список «проблемных каналов» по Молдавии.

До этого экс-президент республики и лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что власти Молдавии готовятся аннулировать итоги проходящих в стране выборов по румынскому сценарию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дуров заявил о неожиданной просьбе спецслужб Франции насчет Молдавии

    На Западе предрекли украинский сценарий для Молдавии

    Британско-украинские БПЛА станут частью «стены дронов» в Европе

    В Дании захотели закрыть небо для всех гражданских беспилотников

    В США умер старейший глава мормонов

    В администрации президента рассказали об отношении Путина к Кеосаяну

    Стал известен чемпион мира по волейболу среди мужских команд

    В Испании молдавскому избирателю отказали в голосовании из-за футболки

    На Украине мужчина переехал на авто сотрудников ТЦК во время проверки документов

    В Кремле анонсировали визит главы Казахстана в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости