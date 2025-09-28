В Валенсии мужчине не дали проголосовать на выборах в Молдавии из-за одежды

В Валенсии мужчине не дали проголосовать на выборах в парламент Молдавии из-за футболки с красным крестом. Об этом сообщил Telegram-канал «Реальный Кишинев».

Мужчине отказали в праве голосовать члены избирательного бюро, связанные с правящей партией PAS. Они заявили, что символ на футболке мужчины направлен против них, и на этом основании попросили полицию удалить гражданина с участка, обвинив его в «нарушении общественного порядка».

Ранее создатель мессенджера Павел Дуров заявил, что еще около года назад спецслужбы Франции неожиданно обратились с просьбой помочь Молдавии — ввести в Telegram цензуру для подготовки к выборам президента. По словам бизнесмена, вскоре после того разговора к его команде Telegram обратились еще раз, предоставив список «проблемных каналов» по Молдавии.

До этого экс-президент республики и лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон заявил, что власти Молдавии готовятся аннулировать итоги проходящих в стране выборов по румынскому сценарию.