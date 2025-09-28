Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:22, 28 сентября 2025Бывший СССР

В Молдавии заявили о готовности властей аннулировать выборы

Додон заявил, что власти Молдавии готовятся аннулировать итоги выборов
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Игорь Додон

Игорь Додон. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Власти Молдавии готовятся аннулировать итоги проходящих в стране выборов по румынскому сценарию. Об этом заявил экс-президент республики и лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, передает РИА Новости.

«Исходя из того, что нынешние власти рассматривают возможность аннулирования выборов по румынскому сценарию, я призываю (...) всех выйти перед парламентом для защиты нашей победы», — сказал он.

В декабре прошлого года Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура выборов президента, по результатам которого победу одержал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Кроме того, Бухарест инициировал расследование о якобы вмешательстве Москвы в избирательный процесс в стране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Атаку на объекты Украины транслировали в прямом эфире

    Стало известно о подготовке мега-сделки Зеленского и Трампа

    По складу с F-16 ударили «Кинжалом»

    В Молдавии заявили о готовности властей аннулировать выборы

    Американские танки заметили в 100 километрах от российской границы

    Тренер Федора Емельяненко оценил перспективы Усика в ММА

    Во Франции обвинили ЕС во вмешательстве в молдавские выборы

    ВС России выбили украинских военных с позиций на крупнейшей шахте под Красноармейском

    На Западе призвали смириться с победой России на Украине

    Сошедшую с траектории ракету Patriot в Киеве сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости