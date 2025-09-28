В Молдавии заявили о готовности властей аннулировать выборы

Додон заявил, что власти Молдавии готовятся аннулировать итоги выборов

Власти Молдавии готовятся аннулировать итоги проходящих в стране выборов по румынскому сценарию. Об этом заявил экс-президент республики и лидер оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон, передает РИА Новости.

«Исходя из того, что нынешние власти рассматривают возможность аннулирования выборов по румынскому сценарию, я призываю (...) всех выйти перед парламентом для защиты нашей победы», — сказал он.

В декабре прошлого года Конституционный суд Румынии аннулировал итоги первого тура выборов президента, по результатам которого победу одержал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Кроме того, Бухарест инициировал расследование о якобы вмешательстве Москвы в избирательный процесс в стране.