13:56, 29 сентября 2025Культура

Умерла заведующая музыкальной частью Театра Вахтангова Татьяна Агаева

Заслуженный деятель искусств РФ Татьяна Агаева ушла из жизни в возрасте 78 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Театр им. Евгения Вахтангова

Руководитель музыкальной частью Театра имени Евгения Вахтангова Татьяна Агаева ушла из жизни в возрасте 78 лет. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения культуры.

Известно, что заслуженный деятель искусств Российской Федерации и заведующая кафедрой музыкальной выразительности в институте Щукина долгое время боролась с тяжелым заболеванием. 28 октября Агаевой должно было исполниться 79 лет.

«Скорбная весть пришла сегодня в Театр Вахтангова. После продолжительной болезни ушла Татьяна Николаевна Агаева. В творческом союзе с ней было создано более 70 спектаклей, которые стали подлинным вахтанговским праздником», — говорится в некрологе.

Сообщается, что именно благодаря Агаевой в 1990-е годы удалось сохранить оркестр Театра Вахтангова, который в наши дни является для драматических театров большой редкостью. Также при ней были открыты регулярные занятия вокалом в театре.

Ранее стало известно, что известный театральный актер Владимир Вальвачев ушел из жизни в возрасте 74 лет. Заслуженный артист Российской Федерации около сорока лет служил в Новосибирском музыкальном театре.

