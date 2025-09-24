Культура
Умер заслуженный артист России Владимир Вальвачев

Заслуженный артист России Владимир Вальвачев ушел из жизни в возрасте 74 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Известный театральный актер Владимир Вальвачев ушел из жизни в возрасте 74 лет. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирского музыкального театра.

«Невосполнимая утрата для его коллег и многочисленных поклонников. Владимир Михайлович был не просто талантливым артистом, но и замечательным человеком, чутким и отзывчивым коллегой, а также верным другом», — говорится в публикации.

Известно, что заслуженный артист Российской Федерации около сорока лет служил в Новосибирском музыкальном театре, где исполнил все главные партии классического репертуара. Прощание с Владимиром Михайловичем пройдет 24 сентября в Большом зале прощания «Похоронного дома ИМИ».

Ранее стало известно, что актер Юрий Борисов приостановил участие во всех текущих съемочных проектах и срочно прибыл в Москву в связи со смертью своего отца Александра.

