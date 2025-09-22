Актер Юрий Борисов сообщил о смерти отца

Shot: Отец актера Юрия Борисова умер от онкологии

Актер Юрий Борисов приостановил участие во всех текущих съемочных проектах и срочно прибыл в Москву в связи со смертью своего отца Александра. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В Балашихе прошли кремация и похороны отца актера, который недавно скончался в местной больнице. По предварительным данным, причиной смерти стала онкологическая болезнь, с которой мужчина боролся в последние годы.

На церемонии прощания присутствовали лишь несколько близких родственников.

