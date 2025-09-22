Умерла мать Леонида Агутина

Мать певца Леонида Агутина Людмила умерла в возрасте 85 лет

Российский певец Леонид Агутин сообщил о том, что его мать Людмила умерла. Публикация появилась в Telegram-канале исполнителя.

«Я знал, что когда-нибудь это неизбежно произойдет, но не верил. Ангел мой хранитель. Мое море любви и тепла. Мой высший порог ответственности. Моя мягкая сила. Моя интеллигентность. Мои слезы счастья. Мое великое терпение и вселенская любовь», — написал артист под архивным фото, на котором он маленький стоит рядом с матерью.

По данным Telegram-канала Shot, Людмила Агутина умерла у себя дома, у нее было много заболеваний, включая болезнь Паркинсона.

Матери певца было 85 лет, она всю жизнь проработала учителем начальных классов в одной из московских школ, уточняет канал.