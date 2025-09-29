В Абхазии представили международный спортивный проект «Абхазский рубеж»

Международный спортивный проект «Абхазский рубеж» запустят в ноябре

В Абхазии состоялась презентация международного спортивного проекта «Абхазский рубеж». В мероприятии на железнодорожной станции Кяласур в Сухуми приняли участие президент республики Бадра Гунба и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, прибывший в страну для участия в торжествах по случаю Дня Победы и Независимости. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба главы Абхазии.

Будущий проект был представлен финалистом кадрового конкурса «Команда Абхазии» Георгием Габунией президенту Гунба во время предыдущего визита Кириенко в августе. В настоящее время в селе Адзюбжа Очамчырского района ведется создание комплекса препятствий, который будет сочетать природные и искусственные элементы.

«"Абхазский рубеж" представляет собой уникальный формат, объединяющий спортивные соревнования и культурную программу. Участников ждут мастер-классы, концерты и насыщенная этнопрограмма, что позволит познакомить гостей с национальными традициями Абхазии», — говорится в сообщении.

Проект рассчитан на привлечение спортсменов из России и стран ближнего зарубежья, а также на развитие внутреннего туризма в межсезонный период. Запуск мероприятия запланирован на ноябрь этого года. Подготовка к реализации проекта ведется на площадке железнодорожной станции Кяласур в Сухуме.

