В Киеве прогремели взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

В Киеве вечером 29 сентября прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram.

Сколько взрывов раздалось в украинской столице, не уточняется. В каких районах они были слышны и какие объекты инфраструктуры получили повреждения, также неизвестно.

Взрывы в Киеве прозвучали на фоне воздушной тревоги. Сирены в городе включились в 18:41 по московскому времени. Спустя 20 минут воздушная тревога была отменена.

Ранее появились кадры удара системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилым домам в ходе отражения российской ночной атаки в Киеве. Их показал военный корреспондент Андрей Руденко.