Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:10, 29 сентября 2025Бывший СССР

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Telegram-ĸанал «ДСНС України»

В Киеве вечером 29 сентября прогремели взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram.

Сколько взрывов раздалось в украинской столице, не уточняется. В каких районах они были слышны и какие объекты инфраструктуры получили повреждения, также неизвестно.

Взрывы в Киеве прозвучали на фоне воздушной тревоги. Сирены в городе включились в 18:41 по московскому времени. Спустя 20 минут воздушная тревога была отменена.

Ранее появились кадры удара системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилым домам в ходе отражения российской ночной атаки в Киеве. Их показал военный корреспондент Андрей Руденко.

Обсудить
Последние новости

На Украине захотели закончить конфликт до конца года

Нетаньяху извинился перед Катаром

Обнаружен простой способ защиты легких от загрязненного воздуха

Два альпиниста сорвались со скалы на горе в России

Россиянам назвали «средства SOS» при боли в пояснице

В Москве вручили награды деятелям культуры

Муж и жена нашли клад на 25 миллионов рублей во время прополки грядок в саду

МИД Северной Кореи сделал заявление о ядерном оружии

В ДНР предрекли полное обрушение обороны ВСУ на одном из участков фронта

Регулятор оценил потребность россиян в банковских картах

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости