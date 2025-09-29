Бывший СССР
Военкор показал удар ПВО ВСУ по жилым домам в Киеве

Военкор Руденко показал удар снаряда ПВО ВСУ по жилым домам в Киеве
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе отражения российской ночной атаки нанесли удар по жилым домам в Киеве. Кадры падения снаряда ПВО показал в Telegram военный корреспондент Андрей Руденко.

«В Киеве на улицах валяются остатки ракет ПВО, которыми ВСУ сегодня усердно сбивали наши ракеты и собственные дома», — заявил военкор.

На опубликованных кадрах ночной съемки видно тепловой след от снаряда, который летит по баллистической траектории от земли, перехватывает в небе летящий объект, а затем прилетает в жилой дом, вызывая взрыв.

Российские войска в ночь на 28 сентября нанесли один из крупнейших с начала конфликта комбинированных ударов по военным целям на Украине. По сообщениям мэра Киева Виталия Кличко, повреждения от ночной атаки получили около 20 объектов в шести районах украинской столицы.

