Кличко рассказал о последствиях атаки ВС России на Киев

Кличко: Повреждения от атаки получили около 20 объектов в шести районах Киева

Повреждения от ночной атаки Вооруженных сил России получили около 20 объектов в шести районах Киева. С таким утверждением выступил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«Зафиксировали последствия вражеского обстрела на почти 20 локациях в шести районах города. Восемь человек пострадали», — отметил он.

По словам Кличко, аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий атаки продолжаются. В столице продолжается воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что российские бойцы ночью 28 сентября нанесли комбинированный удар по военным целям на Украине. Утверждалось, что больше всего прилетов было зафиксировано в Киеве и области.

При этом Telegram-канал «Два майора». сообщил, что информация о падении российской ракеты в жилой зоне Киева и последующей повреждении гражданской инфраструктуры является попыткой «вызвать жалость». В жилой зоне в Киеве упала ракета от системы Patriot, добавили авторы поста.