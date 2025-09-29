Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:10, 29 сентября 2025Мир

В Китае назвали побеждающую сторону в конфликте на Украине

Политолог Гун Цзюн: Россия явно побеждает в конфликте на Украине
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Россия явно побеждает в конфликте на Украине, однако западные страны отказываются признать реальность. Об этом заявил вице-президент по научной работе и стратегическим исследованиям Пекинского Университета международного бизнеса и экономики (UIBE), эксперт China Forum Гун Цзюн в ходе XXII Ежегодного заседания Международного клуба «Валдай», передает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия явно побеждает. В течение последних нескольких месяцев Российская армия последовательно продвигается на запад примерно на 15 километров в день (...). Европа прячет голову в песок, отказываясь признать реальность и переосмысливая понятие победы, как это сделал генерал [спецпредставитель президента США Кит] Келлог несколько недель назад, преувеличив российские потери», — отметил эксперт.

По словам Гун Цзюна, потенциальная победа России в украинском конфликте «имеет огромные последствия» для будущего нового мирового порядка, поскольку страна выйдет из кризиса как «полноправный, достойный и уважаемый полюс». При этом он усомнился в том, что Европейский союз (ЕС) будет продолжать существовать как отдельная политическая сила.

10 февраля Гун Цзюн в интервью «Ленте.ру» заявил, что власти Китая видят, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) терпят поражение, из-за чего руководство КНР все больше отказывается от идеи, что конфликт носит тупиковый характер. При этом он подчеркнул, что Москва заинтересована в мирном урегулировании кризиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Целенаправленно шел убивать». Бывший студент устроил резню в архангельском техникуме. Он мстил преподавателю за отчисление

    Песков описал словом «невозможно» переговоры по Приднестровью

    В российском регионе задержали иностранного вербовщика террористов

    Уволенного российского вице-губернатора задержали за мошенничество. Его жену обвиняли в помощи бойцам ВСУ, которые жили в ее отеле

    Трамп пройдет испытание на лидерство

    Напавшего на российский техникум задержали с помощью студентов

    Бывший вице-губернатор российского региона отказался признать вину

    На Западе прокомментировали российский МиГ-29 в Иране

    В Кремле прокомментировали возможные поставки Украине ракет Tomahawk

    В России анонсировали повышение соцвыплат в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости