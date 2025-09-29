В США предупредили НАТО по поводу войны с Россией

Дэвис: НАТО не сможет защитить воздушное пространство в случае войны с РФ

НАТО не сможет защитить свое воздушное пространство в случае полномасштабной войны с Россией. С предупреждением по поводу возможного конфликта выступил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Сама НАТО признала, что у нас, вероятно, есть пять процентов от того, что нам понадобится для защиты собственного воздушного пространства в случае конфликта с Россией. Не делайте глупостей», — сказал он.

По его словам, в США, Европе и на Украине очень много «людей, оторванных от реальности». Они не понимают, что РФ, в отличие от Запада, серьезно нарастила производственные мощности военно-промышленного комплекса (ВПК).

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне допустил сокращение военного присутствия США в Европе. Он также подчеркнул, что США не намерены окончательно уходить из Европы.