Интернет и СМИ
23:20, 29 сентября 2025Интернет и СМИ

В США предупредили НАТО по поводу войны с Россией

Дэвис: НАТО не сможет защитить воздушное пространство в случае войны с РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

НАТО не сможет защитить свое воздушное пространство в случае полномасштабной войны с Россией. С предупреждением по поводу возможного конфликта выступил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Сама НАТО признала, что у нас, вероятно, есть пять процентов от того, что нам понадобится для защиты собственного воздушного пространства в случае конфликта с Россией. Не делайте глупостей», — сказал он.

По его словам, в США, Европе и на Украине очень много «людей, оторванных от реальности». Они не понимают, что РФ, в отличие от Запада, серьезно нарастила производственные мощности военно-промышленного комплекса (ВПК).

Ранее глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне допустил сокращение военного присутствия США в Европе. Он также подчеркнул, что США не намерены окончательно уходить из Европы.

