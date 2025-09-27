В НАТО допустили сокращение военного присутствия США в Европе

Драгоне: США могут ослабить присутствие в Европе

США могут сократить свое военное присутствие в Европе, перенаправив усилия на Индо-Тихоокеанский регион. Такое развитие событий допустил глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, его слова приводит РИА Новости.

«Мы станем свидетелями частичного разделения сил, но не для того, чтобы оставить НАТО, а для того, чтобы противостоять другим угрозам, которые, кстати, оказывают влияние и на НАТО, учитывая нашу связь с сегодняшней геополитической ситуацией», — сказал Драгоне.

По его словам, ослабление военного присутствия в регионе будет производиться «скоординированно». Адмирал подчеркнул, что США не намерены окончательно уходить из Европы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Европа не может вести борьбу с Россией и одновременно закупать ее энергоносители, назвав это позором. Он призвал ЕС присоединиться к пошлинам США в отношении России.