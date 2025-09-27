Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:11, 27 сентября 2025Мир

В НАТО допустили сокращение военного присутствия США в Европе

Драгоне: США могут ослабить присутствие в Европе
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Johanna Geron / Reuters

США могут сократить свое военное присутствие в Европе, перенаправив усилия на Индо-Тихоокеанский регион. Такое развитие событий допустил глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне, его слова приводит РИА Новости.

«Мы станем свидетелями частичного разделения сил, но не для того, чтобы оставить НАТО, а для того, чтобы противостоять другим угрозам, которые, кстати, оказывают влияние и на НАТО, учитывая нашу связь с сегодняшней геополитической ситуацией», — сказал Драгоне.

По его словам, ослабление военного присутствия в регионе будет производиться «скоординированно». Адмирал подчеркнул, что США не намерены окончательно уходить из Европы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Европа не может вести борьбу с Россией и одновременно закупать ее энергоносители, назвав это позором. Он призвал ЕС присоединиться к пошлинам США в отношении России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган и Трамп обсудили шаги по Украине

    Главный тренер «Вашингтона» назвал сроки возвращения Овечкина на лед

    Лавров заявил о смене позиции Украины по переговорам с Россией

    Британский журналист описал свой визит в Россию словами «нет опасности, как в Лондоне»

    На Западе раскрыли ход НАТО против России

    В российском аэропорту ввели ограничения на полеты

    Стало известно об уничтожении украинских БПЛА

    В США оценили последствия смены позиции Трампа по Украине

    В НАТО допустили сокращение военного присутствия США в Европе

    Охранять пресс-конференцию Лаврова доверили псу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости