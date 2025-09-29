dikGAZETE: Зеленский лишился рассудка, когда решил продавать оружие Африке

Украинский лидер Владимир Зеленский лишился рассудка, когда принял решение продавать оружие африканским странам на фоне серьезных проблем на фронте. Об этом написало турецкое издание dikGAZETE.

«Зеленский сошел с ума. Сдав Украину Западу, он намерен получать прибыль, продавая имеющееся у нее оружие африканским странам», — отмечается в статье.

По мнению авторов статьи, очевидно, что доходы с продажи оружия не пойдут на нужды ВСУ, а будут присвоены Зеленским и его окружением.

При этом ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что эскалации конфликта на Украине способствуют «бароны войны». По словам политика, аналогичные усилия предпринимаются Турцией в cекторе Газа.

До этого Эрдоган заявлял, что Анкара продолжит способствовать урегулированию конфликта на Украине. Помимо этого, Турция продолжит стремиться к достижению мира во всех регионах, в первую очередь в зонах конфликтов, которые ее окружают.