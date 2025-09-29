Силовые структуры
07:30, 29 сентября 2025

Виновным во взрыве газа в российском жилом доме с десятью жертвами изменили наказание

Суд ужесточил наказание для виновных во взрыве газа на Сахалине с 10 погибшими
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Сахалинский областной суд ужесточил наказание для работников обслуживающей организации, по чьей вине произошел взрыв газа в жилом доме поселка Тымовское с десятью жертвами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Судебная коллегия по уголовным делам согласилась с мнением прокурора и назначила виновным 2 года 4 месяца колонии-поселения. Ранее суд приговорил их к 1,5 года лишения свободы по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

Взрыв газа в жилом доме по улице Библиотечной произошел 19 ноября 2022 года. По данным следствия, двое работников обслуживающей организации пустили газ в газопровод поселка, несмотря на наличие повреждения. В результате этого произошла утечка и последующий взрыв – один из подъездов многоквартирного дома обрушился, произошло возгорание.

Один человек получил сильные повреждения, еще десять спасти не смогли. Имущественный ущерб жильцам составил более 200 миллионов рублей.

