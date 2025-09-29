Бывший СССР
ВС России продвинулись западнее ключевого населенного пункта Сумской области

ВС России продвинулись западнее Юнаковки Сумской области
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых действий продвинулись в Сумской области после взятия Юнаковки, ключевого для обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенного пункта. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части заняли позиции к западу от Юнаковки», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что российские войска в ходе наступления приняли встречные бои, а также отразили серию украинских контратак в районе Алексеевки.

Подразделение воздушно-десантных войск группировки «Север» Вооруженных сил России взяли Юнаковку 26 сентября. Юнаковка была основным логистическим хабом ВСУ в ходе вторжения в Курскую область летом 2024 года.

