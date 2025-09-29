Забота о себе
07:00, 29 сентября 2025

Желающим сохранить страсть парам посоветовали одно правило

Наталья Обрядина1

Фото: bezikus / Shutterstock / Fotodom

Сохранить страсть в длительных отношениях поможет соблюдение правила «два-два-два», считает сексолог Кэндис Купер-Ловетт. Такой совет она дала семейным парам в разговоре с изданием HuffPost.

Суть метода заключается в том, чтобы каждые две недели ходить на свидания, каждые два месяца совершать короткие совместные поездки и каждые два года — более длительные путешествия. По ее словам, подобный подход призван помочь людям, состоящим в длительных отношениях, поддержать эмоциональную связь и найти время на общение друг с другом.

«Это правило поможет не допустить, чтобы бытовые обязанности мешали отношениям. Это очень важно. Близость не возникает сама по себе, она требует внимания и усилий», — уточнила Купер-Ловетт.

При этом она подчеркнула, что необязательно ходить на свидания каждые две недели, если для этого нет финансовой возможности. Гораздо важнее найти общее занятие, например, поиграть в настольную игру или посмотреть фильм, чтобы разжечь страсть и перестать воспринимать партнера как «соруководителя домашнего хозяйства».

Ранее пары, состоящие в длительных отношениях, раскрыли секреты, которые помогают им спасти сексуальную жизнь от бытовых проблем и скуки. Так, одной семейной паре помогла разжечь угасшую страсть смена локации.

