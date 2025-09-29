Россия
09:14, 29 сентября 2025Россия

Жителей российского региона предупредили о падающих с неба взрывных устройствах

В Краснодарском крае объявили авиационную опасность
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В Краснодарском крае объявили авиационную опасность. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой МЧС России.

«Существует угроза падения взрывных устройств», — указано в сообщении, размещенном в приложении МЧС.

В оповещении, которое получили жители региона, их призвали найти укрытие, по возможности отойти от окон. В случае падения взрывных устройств им предписано звонить по короткому номеру 112. О каких именно взрывных устройствах может идти речь, не уточняется.

По данным Минобороны, в ночь на 29 сентября ВСУ выпустили по российским регионам свыше 80 дронов. 84 беспилотника сбиты над рядом областей, в том числе над Московской.

