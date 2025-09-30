8 октября российские командиры надводных, подводных и воздушных кораблей ВМФ отмечают свой профессиональный праздник. А в Ульяновской области чествуют школьников. «Лента.ру» рассказывает, какие еще события приходятся на 8 октября, кто из знаменитых людей родился в этот день и какие приметы ему соответствуют.
Праздники в России
День командира надводного, подводного и воздушного корабля Военно-Морского Флота России
8 октября отмечается важный праздник, посвященный всем руководителям и командирам военно-морских сил России. Именно они играют важную роль в обеспечении безопасности и обороноспособности России, а также в выполнении задач, связанных с защитой морских границ. День командира служит напоминанием о мужестве и героизме, которые проявляют военнослужащие на морских просторах.
День школьника в Ульяновской области
8 октября, в День памяти преподобного Сергия Радонежского, покровителя учащихся, в Ульяновской области отмечается День школьника. Это сравнительно молодой праздник, его учредили в 2009 году. Во многих школах области в этот день проходят концерты и торжественные линейки, особенно выдающихся учеников отмечают грамотами за достижения в спорте и в учебе.
Праздники в мире
Международный день подиатрии
8 октября в мире свой профессиональный праздник отмечают подиатры — врачи, которые занимаются здоровьем стоп и голеней. День учредили по предложению Международной федерации подиатров, в которую входят 26 стран, в том числе и Россия. Праздник призван привлечь внимание к важности работы этих специалистов: по последним данным ВОЗ, около 1,7 миллиарда человек в мире страдают болезнями костно-мышечной системы ног.
Какие еще праздники отмечают в мире 8 октября
- День солнечных улыбок;
- День осьминога.
Какой церковный праздник 8 октября
День преставления преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца
Православные верующие вспоминают упокоение Сергия Радонежского. Преподобный Сергий, основатель Троице-Сергиевой лавры и один из самых почитаемых святых. По преданиям, святой творил чудеса: мог исцелять людей наложением рук и молитвой. Например, однажды, гласят писания, он излечил человека, который от своего недуга не мог ни есть, ни пить, окропив его святой водой.
Свои последние дни Сергий Радонежский проводил в молитвах, оставаясь верным Богу до конца. Он мирно отошел к Господу 8 октября (25 сентября по старому стилю) 1392 года.
Какие еще церковные праздники отмечают 8 октября
- Дeнь пaмяти святого Николая Розова, исповедника, пресвитера;
- День памяти преподобной Евфросинии Суздальской, в миру Феодулии;
- День памяти преподобной Евфросинии Александрийской.
Приметы на 8 октября
- Если на елях и соснах появилось много шишек — ждать суровой морозной зимы.
- Если небо затянуло облаками, совсем скоро придут холода.
- Если листья на березе еще держатся, зима будет поздней.
Кто родился 8 октября
Леонид Куравлев (1936 — 2022)
8 октября появился на свет легендарный советский актер Леонид Куравлев. Он подарил зрителю роли, ставшие классикой отечественного кино: Афоня из одноименного фильма, Миша Дятлов из «Самой обаятельной и привлекательной», Жорж Милославский из «Иван Васильевич меняет профессию».
Сейчас сложно представить себе, но Куравлев мог не состояться как актер, если бы не был таким упорным. Он не поступил в театральный институт с первого раза и целый год работал на фабрике мягких игрушек, а потом на заводе оптики.
Роберт Лоуренс Стайн
8 октября 82 года исполняется Роберту Лоуренсу Стайну, который вошел в историю литературы как Р. Л. Стайн, американский писатель, автор романов в стиле хоррор для детей и подростков. Читатели нарекли его «Стивеном Кингом детской литературы».
Стайн — плодовитый писатель, из-под его пера вышло около 500 произведений, почти две сотни из них переведены на русский язык и собраны в цикл «Ужастики» (в оригинале — Goosebumps, то есть «Мурашки»). Одноименный сериал по произведениям Стайна вышел в 2023 году.
Кто еще родился 8 октября
- Марина Цветаева (1892 — 1941) — русская поэтесса;
- Мэтт Дэймон (55 лет) — американский актер и продюсер;
- Сигурни Уивер (76 лет) — американская актриса;
- Михаил Богдасаров (65 лет) — российский актер;
- Барбара Палвин (32 года) — венгерская модель.