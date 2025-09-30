Экономика
17:07, 30 сентября 2025Экономика

Банк международных расчетов назвал самую торгуемую валюту

BIS: Доля юаня в валютной торговле выросла до 8,5 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Доллар США сумел сохранить за собой статус самой торгуемой валюты. Это показало исследование, проведенное Банком международных расчетов (BIS). Его результаты обнародовало агентство Reuters.

Долю американской валюты эксперты банка оценили в 89 процентов. При этом доля юаня выросла с семи процентов в 2022 году до 8,5 процента в 2025-м. Доля евро упала почти на два процентных пункта до чуть менее 29 процентов, а доля фунта стерлингов рухнула до 10,2 процента со среднего значения в 13 процентов за последние три опроса.

В связи с этим возникли вопросы относительно статуса фунта как резервной валюты, особенно на фоне возобновившихся опасений по поводу возросшего уровня государственного долга Великобритании. Впрочем, Лондон все равно сумел укрепить свои позиции ведущего мирового валютного узла, несмотря на ситуацию с фунтом.

В последний месяц лета доля доллара США в глобальных расчетах упала до минимальных с февраля 2024 года 46,94 процента. В то же время для евро соответствующий показатель вырос с 23,11 до 25,61 процента.

