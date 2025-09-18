Использование доллара в мировых расчетах упало до минимума за полтора года

В августе текущего года доля доллара США в глобальных расчетах упала до минимальных с февраля 2024 года 46,94 процента. Об этом со ссылкой на данные Swift сообщает Frank Media.

В июле с использованием американской валюты проводилось 47,94 процента транзакций, в случае с евро показатель наоборот вырос достаточно резко — с 23,11 до 25 61 процента.

Доля также входящих в мировой топ-5 фунта стерлингов, японской иены и канадского доллара незначительного сократилась. Юань вплотную приблизился к пятерке — его показатель поднялся на символические 0,05 процентных пункта, с 2,88 до 2,93 процента.

Евро в целом укрепляется к доллару, в чем некоторые видят шанс валюты стран ЕС стать глобальной альтернативой для американской на фоне нестабильности в США, в том числе связанной с пошлинами. При этом, без учета платежей внутри еврозоны на доллар все еще приходится почти 55 процентов расчетов, а на евро — около 20 процентов.