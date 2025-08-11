Укрепление евро к доллару обеспокоило экономистов

Handelsblatt: Укрепляющийся евро может стать проблемой для экономики Евросоюза

Нестабильная торговая политика президента США Дональда Трампа продолжает серьезно влиять на валютный рынок — евро дорожает и приближается к отметке в 1,20 доллара за евро, что не может не настораживать инвесторов. Об этом сообщило издание Handelsblatt.

Экономисты и представители центральных банков смотрят на такое развитие событий по-разному. Некоторые ждут негативных последствий, например роста цен. Другие считают, что нынешние тренды неопасны. В то же время большинство экспертов ждут, что европейская валюта продолжит укрепляться.

Между тем ситуация с евро влияет на денежно-кредитную политику Европейского центрального банка (ЕЦБ). Есть вероятность, что укрепление валюты может привести к снижению уровня инфляции в еврозоне ниже целевого уровня в два процента уже осенью. Регулятор может отреагировать на это снижением процентных ставок.

Есть прогнозы, что мировая экономика рискует столкнуться с беспрецедентным валютным кризисом из-за огромного госдолга развитых стран. Отмечается, что объемы обязательств государств, входящих в состав «Большой семерки», уже превысили отметку в 100 процентов ВВП. К числу стран, испытывающих наибольшие проблемы с госдолгом, аналитики отнесли Канаду, Францию, Италию, Японию, Испанию, Великобританию и США.