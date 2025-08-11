Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:43, 11 августа 2025Экономика

Укрепление евро к доллару обеспокоило экономистов

Handelsblatt: Укрепляющийся евро может стать проблемой для экономики Евросоюза
Кирилл Луцюк

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Нестабильная торговая политика президента США Дональда Трампа продолжает серьезно влиять на валютный рынок — евро дорожает и приближается к отметке в 1,20 доллара за евро, что не может не настораживать инвесторов. Об этом сообщило издание Handelsblatt.

Экономисты и представители центральных банков смотрят на такое развитие событий по-разному. Некоторые ждут негативных последствий, например роста цен. Другие считают, что нынешние тренды неопасны. В то же время большинство экспертов ждут, что европейская валюта продолжит укрепляться.

Между тем ситуация с евро влияет на денежно-кредитную политику Европейского центрального банка (ЕЦБ). Есть вероятность, что укрепление валюты может привести к снижению уровня инфляции в еврозоне ниже целевого уровня в два процента уже осенью. Регулятор может отреагировать на это снижением процентных ставок.

Есть прогнозы, что мировая экономика рискует столкнуться с беспрецедентным валютным кризисом из-за огромного госдолга развитых стран. Отмечается, что объемы обязательств государств, входящих в состав «Большой семерки», уже превысили отметку в 100 процентов ВВП. К числу стран, испытывающих наибольшие проблемы с госдолгом, аналитики отнесли Канаду, Францию, Италию, Японию, Испанию, Великобританию и США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о поездке в Россию

    Россияне обогнали иностранцев по числу поездок в одну страну бывшего СССР

    Ивлеева испугалась за Собянина в преддверии приезда Трампа

    Стало известно об уничтожении бригады ВСУ из-за штурмов в Сумской области

    На Западе раскрыли попытки ЕС сорвать встречу Путина и Трампа

    Мать участника спецоперации подала в суд на Гузееву и потребовала миллиард рублей

    Интимный момент Дэвида и Виктории Бекхэм попал на фото

    Укрепление евро к доллару обеспокоило экономистов

    Найден второй фигурант разбойного нападения на отделение почты в Москве

    Ереван и Баку попросили ОБСЕ закрыть Минскую группу по Карабаху

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости