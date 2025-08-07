Экономика
13:30, 7 августа 2025Экономика

Миру спрогнозировали беспрецедентный валютный кризис

FP: Мир может столкнуться с валютным кризисом из-за огромного долга стран G7
Анатолий Акулов (редактор)
СюжетПошлины США

Фото: Remo Peer / Shutterstock / Fotodom

В обозримом будущем мировая экономика может столкнуться с беспрецедентным по своим масштабам валютным кризисом из-за огромного госдолга развитых стран. Об этой угрозе сообщает Foreign Policy (FP).

По своим масштабам грядущий валютный кризис будет значительно превосходить азиатский или российский конца 1990-х годов, однако будет схож с ними по своей природе. Главной причиной надвигающейся финансовой катастрофы эксперты называют внушительную задолженность западных стран.

Так, объемы обязательств государств, входящих в состав «Большой семерки» (G7) к настоящему времени перевалил за отметку в 100 процентов ВВП. К числу стран, испытывающих наибольшие проблемы с госдолгом, эксперты отнесли Канаду, Францию, Италию, Японию, Испанию, Великобританию и США.

Контролировать объемы собственных обязательств финансовые власти вышеуказанных стран могут за счет обесценивания национальных валют. Сейчас доллар, евро, фунт стерлингов, йена готовы к серии девальваций, полагают аналитики. Однако подобного рода угрозы могут спровоцировать панические настроения на фондовых рынках, что заставит трейдеров продать все бумаги, которые номинированы в этих валютах. «Достаточно одной лишь "костяшки домино", чтобы запустить цепную реакцию, ведущую к глобальному валютному кризису», — заключается в материале.

Наибольшей угрозой для мировой экономики Международный валютный фонд (МВФ) называет растущий рекордный госдолг США. К настоящему времени суммарный объем долговых обязательств Соединенных Штатов перевалил за 37,2 триллиона долларов и в дальнейшем, скорее всего, продолжит увеличиваться стремительными темпами. Согласно прогнозам, госдолг США к 2032 году может оказаться выше 140 процентов ВВП.

Экс-глава мюнхенского Института экономических исследований Ifo Ханс-Вернер Зинн называл истинной причиной агрессивной торговой политики США именно борьбу с опасным ростом госдолга. При помощи резкого повышения импортных пошлин Трамп хочет добиться от внешних кредиторов пересмотра условий обслуживания растущего объема долговых обязательств, отмечал эксперт. Этого, по его словам, можно достичь путем обмена облигаций, срок погашения которых наступает в ближайшее время, на 100-летние облигации со значительно более низкой процентной ставкой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
