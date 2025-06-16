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15:49, 16 июня 2025Экономика

Шансы евро стать реальной альтернативой доллару оценили

Handelsblatt: У евро появилась новая надежда стать альтернативой доллару
Кирилл Луцюк

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

США переусердствовали в стремлении сохранить за долларом статус мировой валюты, но теперь обстоятельства изменились и у евро появился шанс стать реальной альтернативой доллару. Об этом сообщило немецкое издание Handelsblatt.

Оно напомнило, что на заре существования евро были большие надежды на то, что эта валюта снизит зависимость Европы от доллара и расширит гибкость денежно-кредитной политики. Многие политики считали, что евро сломает доминирование доллара и создаст многополярную мировую валютную систему. Однако из этого ничего не вышло. В настоящее время, как пишет издание, роль евро в мировой валютной системе ненамного больше, чем, например, в прошлом роль немецкой марки.

Однако теперь появляется новая надежда. Исторически беспрецедентное замораживание российских валютных резервов после начала конфликта на Украине уже привело к отходу от доллара, а политический хаос в Соединенных Штатах подпитывает отход от американского рынка капитала. Вдобавок правительство США дало понять многим иностранным инвесторам, что их инвестиции нежелательны. Вашингтон открыто проводит политику девальвации доллара и создает условия для введения специального налога на доходы иностранных инвесторов. В такой ситуации мир снова начал искать альтернативу доллару.

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Однако для того, чтобы евро получил такой статус, нужно чтобы Брюссель активно поощрял торговых партнеров Евросоюза вести торговлю в евро, а не в долларах. Кроме того, экономическая мощь ЕС, снижавшаяся последние 20 лет, должна снова начать расти.

Ранее Европейский центральный банк сообщил, что евро перестал быть вторым по значимости резервным активом для центральных банков. Теперь эту позицию заняло золото.

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