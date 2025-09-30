День Веры, Надежды и Любови в 2025 году: суть, история и традиции православного праздника

Сегодня, 30 сентября, православные верующие в России отмечают День Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Церковь чтит память святых христианских мучениц, пострадавших во II веке в Риме, и прославляет главные христианские добродетели — веру, надежду, любовь и мудрость. Что известно об истории святых, когда и как мучениц начали почитать и какие традиции сложились на день их памяти, читайте на «Ленте.ру».

Дата праздника

День святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — непереходящий церковный праздник. Каждый год его отмечают в одну и ту же дату — 30 сентября.

В 2025 году День Веры, Надежды и Любови отмечают во вторник, 30 сентября

Памятный день приходится на период попразднства (дни после основного праздника, когда верующие еще вспоминают его события) торжества Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня, которое отмечается 27 сентября. По этой причине нередко во время богослужений 30 сентября звучат песнопения и Животворящему Кресту, и святым мученицам.

Кто такие Вера, Надежда, Любовь

Вера, Надежда, Любовь (в греческом варианте — Пистис, Эльпис, Агапэ) — юные сестры, названные матерью Софией (на греческом означает «мудрость») в честь главных христианских добродетелей. София сама была благочестивой христианкой, и такими же воспитывала дочерей.

Однажды весть о том, что мать и дочери исповедуют христианство, дошла до римского императора Адриана (правил с 117 по 138 год). В тот период в Риме были гонения на христиан, но София, Вера, Надежда и Любовь не скрывали своей религии.

Они не сомневались в надежде на Христа и не ослабевали в своей любви к нему, но открыто пред всеми прославляли Спасителя, гнушаясь богомерзкими идолами языческими святитель Димитрий Ростовский (из книги «Жития святых»)

По приказу Адриана мать и сестер привели к нему. Император пытался заставить христианок поклониться богине охоты Диане (в греческом варианте — Артемиде), обещая им всяческие почести. Однако благочестивые девы не поддались на уговоры. Тогда, как описано в житиях святых, Адриан приказал пытать девочек. На тот момент Вере было двенадцать лет, Надежде — десять, а Любови — девять.

Каждую из сестер подвергали страшным мучениям на глазах у матери: избивали, резали, пытали огнем и раскаленной смолой, растягивали на колесе. Ни одна из них не поколебалась в своей вере, и император, не снеся такой дерзости, приказал отсечь сестрам головы.

Тиран разрешил Софии забрать тела дочерей, и она увезла их далеко за город, чтобы похоронить на холме. Три дня мать провела около могилы в молитве, а затем скончалась, и была похоронена вместе с детьми. Вера, Надежда, Любовь и София были признаны мученицами, пострадавшими за Христа телом и душой.

Предание о мученицах хранится в основном в житиях святых. На русском языке одно из наиболее полных описаний жизненного пути Веры, Надежды, Любови и Софии принадлежит святителю Димитрию Ростовскому («Жития святых», XVII век). Вместе с тем существуют разные мнения относительно того, были ли Вера, Надежда, Любовь и София реальными историческими личностями. С одной стороны, отмечается, что история мучениц — это лишь аллегория, метафорическое предание о христианских добродетелях. С другой, есть версия, что такие святые действительно существовали и могли подвергаться гонениям, а вот подробности казней — это уже элементы христианского предания.

История почитания мучениц

О почитании Веры, Надежды, Любови и Софии известно с VII века и на Западе, и на Востоке. Житие святых мучениц, возникшее примерно в то же время, было широко распространено и известно в латинской, греческой, грузинской и других версиях. На Руси о мученицах тоже знали и почитали их.

Есть ранние свидетельства и о том, где находились мощи мучениц. Считается, что в VIII веке Папа Римский Павел I перенес их из гробницы в церковь святого Сильвестра на Марсовом поле в Риме. А в 777 году епископ Ремигий попросил перенести мощи во Францию, в пригород Страсбурга — Эшо, «для укрепления христианства на эльзасских землях». Они хранились там до революционных событий во Франции в XVIII веке, но потом исчезли. Сейчас в Эшо находится саркофаг, где ранее пребывали мощи сестер, а также частица мощей их матери Софии.

Само местечко Эшо, несколько веков назад ставшее центром почитания Веры, Надежды, Любови и Софии, остается им до сих. Сюда, в храм святого Трофима, регулярно приезжают тысячи паломников, а в день памяти мучениц 30 сентября проводятся богослужения, крестные ходы и другие торжества. В разные годы службы в Эшо, а также в Страсбурге в День Веры, Надежды, Любови организовывала Русская православная церковь.

Центр почитания мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии находится во Франции — в храме святого Трофима в Эшо

Традиции празднования

Церковные

По случаю Дня памяти Веры, Надежды, Любови в храмах служат божественную литургию и молебен в честь мучениц. У верующих есть возможность не только послушать службу, но и причаститься.

Православные христианки, носящие имена этих четырех святых, 30 сентября отмечают именины. Среди служителей храмов принято поздравлять женщин с днем ангела.

Верующие нередко обращаются к Вере, Надежде, Любови и Софии с молитвами. Святых просят о поддержке в воспитании детей, а также молят о мире и согласии между близкими.

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Народные

Почитание мучениц было распространено на Руси, и празднику, судя по оценкам историков, уделялось большое внимание. Кроме того, отмечается, что День Веры, Надежды и Любови тесно переплетался с народными обычаями и традициями, что в то время было характерно для многих церковных дат.

В первую очередь День Веры, Надежды, Любови понимали как «бабьи именины». Это был праздник не только для девушек, носивших имена мучениц, но и вообще для всех женщин.

У бабьих именин были свои традиции:

женщины собирались и оплакивали подвиг святых мучениц, горькую судьбу их матери Софии и свою женскую долю;

готовили трапезу на всю семью и гостей;

молились Вере, Надежде, Любови и Софии, а также Богородице как главной женской заступнице.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В целом же по случаю памятного дня было принято женщинам поздравлять женщин, особенно отмечали и чествовали девушек с именами Вера, Надежда, Любовь и София. Если в этот день рождалась девочка, говорили, что она будет обладать мудростью и нести благополучие.

Кроме того, девушки ходили в храмы и брали там три свечи: одну ставили перед образом Богородицы, вторую — перед иконой святых мучениц, третью же забирали домой.

Существовала также традиция — еще с дохристианских времен — проводить осенние посиделки, или вечерки, когда девушки и парни собирались, веселились, присматривали себе пару.