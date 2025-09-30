ЕС нашел бюрократическую уловку для вступления Украины в союз

FT: ЕС готовится начать работу по вступлению Украины без одобрения из столиц

Брюссель готовится начать техническую работу по вступлению Украины в Евросоюз (ЕС) без политического одобрения из столиц, используя бюрократическую уловку, призванную обойти вето Венгрии. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Как отмечает издание, упрямый отказ премьер-министра Венгрии Виктора Орбана согласиться на начало этого процесса подорвал терпение как в Киеве, так и в Брюсселе, что побудило Европейскую комиссию предложить альтернативу.

«По сути, это положило бы начало техническим переговорам по приведению украинского законодательства в соответствие со стандартами ЕС и потребовало бы от Киева проведения необходимых реформ без "вознаграждения" в виде отмеченных вех. Украина получает представление о прогрессе процесса в режиме реального времени, а также долгосрочный план быстрого голосования по завершенной работе, если и когда Будапешт снимет вето.», — говорится в материале.

При это отмечается, что ситуацию осложняет еще один план, который одновременно предложил лидерам ЕС президент Европейского совета Антониу Кошта. Он предполагает изменение правил голосования, чтобы главы о вступлении могли быть открыты квалифицированным большинством государств-членов, а не единогласием.

Сторонники плана Кошты утверждают, что его идея пользуется широкой поддержкой, однако есть два серьезных недостатка. Во-первых, все столицы должны будут единогласно согласиться на изменение правил голосования. Во-вторых, для закрытия глав — и, следовательно, завершения технической работы — все равно потребуется единогласная поддержка. Таким образом, у Орбана сохраняется рычаг влияния.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия обнищает, если Украина станет членом Евросоюза. По его словам, Будапешт заинтересован в том, чтобы «никогда не находиться в одном союзе с Украиной».