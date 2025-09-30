Страны ЕС обеспокоились возможностью вступления Украины в блок

FT: Некоторые члены ЕС опасаются вступления Украины в объединение

Некоторые страны — члены Европейского союза (ЕС) опасаются вступления Украины в объединение. Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Некоторые опасаются, что интеграция огромной сельскохозяйственной отрасли Украины с ЕС может навредить европейским фермерам, в то время как другие беспокоятся о способности блока финансово поддержать такого крупного нового члена», — говорится в материале.

Как отмечает издание, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан является явным препятствием для членства Киева. Однако другие лидеры, которые поддерживают устремления Украины, но сомневаются относительно ее потенциального членства, могут молчать и прятаться за спиной венгра.

Ранее стало известно, что Брюссель готовится начать техническую работу по вступлению Украины в Евросоюз без политического одобрения из столиц. Уточняется, что ЕС хочет использовать бюрократическую уловку, чтобы обойти вето Венгрии.