Европа задумала создать бесполетную зону над Западной Украиной и Киевом

Telegraph: В Европе предлагают разместить ПВО над Западной Украиной и Киевом

Европейские чиновники и военные в частных беседах предлагают создать бесполетную зону над Западной Украиной и в дальнейшем распространить ее на Киев. Об этом сообщает газета The Telegraph.

«Один из вариантов, предложенный группой высокопоставленных западных политиков и военных, заключается в создании над Западной Украиной щита ПВО для отражения ударов российских ракет и дронов с возможностью в перспективе распространить этот щит — де-факто бесполетную зону — на сам Киев», — пишет издание.

По замыслу европейских чиновников, создание бесполетной зоны над частью Украины позволило бы Европе продемонстрировать свою решимость отвечать на угрозы и принимать на себя определенные риски. Отмечается, что европейские лидеры обсудят это предложение наряду с другими в ходе предстоящей неформальной встречи в Копенгагене.

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на фоне инцидента с дронами заявил, что вопрос создания бесполетной зоны над Украиной стоит обдумать. Однако, по его словам, подобное решение Варшава может принять только с союзниками.