Мир
11:17, 30 сентября 2025Мир

Фон дер Ляйен назвали отстойной

Politico: Фон дер Ляйен — отстой, но она лучшее, что есть в ЕК
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marko Djurica / Reuters

Евродепутаты, публично поддерживающие главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен, недовольны ее работой, однако поддерживают ее кандидатуру в ходе вотума недоверия за неимением лучших альтернатив. Об этом сообщает Politico со ссылкой источники.

«Урсула — отстой, но это лучшее, что у нас есть», — передает газета слова депутата Европапламента от Социалистической партии, пожелавшего остаться анонимным.

По мнению некоторых европейских законодателей, уход фон дер Ляйен с должности может ввергнуть Евросоюз в беспрецедентный кризис. Кроме того, нет никаких гарантий, что возможный преемник будет лучше, чем нынешняя глава ЕК.

Ранее фон дер Ляйен обвинили в отсутствии экономической грамотности из-за замороженных российских активов. Отмечается, что европейские столицы крайне скептически относятся к «дерзкой схеме ЕК по захвату» российских активов для финансирования Украины, поскольку данный шаг может перерасти в серьезную проблему.

