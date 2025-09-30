Глава Минцифры рассказал о сохранении льгот для айтишников

Шадаев: Правительство продолжает курс на поддержку ИТ-отрасли России

Глава Минцифры Максут Шадаев подтвердил наличие согласованных планов по увеличению тарифов на страховые взносы для IT-компаний с 7,6 до 15 процентов и отмену льготы по НДС на покупку программного обеспечения из отечественного реестра. Он также отметил, что многие льготы для айтишников продолжат действовать. Соответствующие высказывания министра опубликовали в Telegram-канале ведомства.

Напомнив, что власти последовательно расширяли меры поддержки отрасли, что вылилось в «фантастические темпы» ее роста, министр подчеркнул, что поддержка со стороны кабмина продолжается и в нынешней ситуации. «Тарифы на страховые взносы для ИТ-компаний будут в два раза ниже, чем для предприятий в других отраслях экономики, будут сохранены льготы по налогу на прибыль, льготная ипотека в регионах и отсрочка от военной службы», — перечислил он.

Шадаев также выразил уверенность, что несмотря на то, что бизнесу теперь предстоит оперативно пересматривать и корректировать планы развития, адаптируясь к новым условиям, накопленного запаса прочности отрасли хватит для уверенного движения вперед.

О планах соответствующих изменений ранее стало известно из проекта «Основных направлений бюджетной и налоговой политики на 2026-2028 годы». В беседе с «Ведомостями» партнер Б1 Вадим Ильин указал, что принятый вариант не самый худший и повышение налогового бремени не должно стать критичным для большинства участников рынка.