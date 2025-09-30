Россия
Глава района в граничащем с Украиной регионе покинет пост

Гладков сообщил, что глава Прохоровского района Канищев покинет пост
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Сергей Канищев

Сергей Канищев. Кадр: страница Сергея Канищева во «ВКонтакте»

Глава Прохоровского района Белгородской области Сергей Канищев покинет пост. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в мессенджере Max.

«Сергей Михайлович Канищев покидает пост главы Прохоровского района», — написал он.

Затем губернатор добавил, что обязанности главы района будет исполнять первый заместитель главы администрации Губкинского городского округа Антон Кулев.

Канищев работал на должности главы Прохоровского района с 2009 года. Причины его ухода не указываются.

Ранее стало известно, что мэр якутского города Олекминска Сергей Щебляков решил подать в отставку, чтобы дать горожанам шанс проявить независимость.

