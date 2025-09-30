Глава района в граничащем с Украиной регионе покинет пост

Глава Прохоровского района Белгородской области Сергей Канищев покинет пост. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в мессенджере Max.

«Сергей Михайлович Канищев покидает пост главы Прохоровского района», — написал он.

Затем губернатор добавил, что обязанности главы района будет исполнять первый заместитель главы администрации Губкинского городского округа Антон Кулев.

Канищев работал на должности главы Прохоровского района с 2009 года. Причины его ухода не указываются.

