14:16, 30 сентября 2025

Известная актриса возмутилась решением режиссера отретушировать ее шею в фильме

Актриса Буре возмутилась решением режиссера убрать морщины на ее шее в фильме
Мария Винар

Фото: Danny Moloshok / Reuters

Известная американская актриса Кэндис Камерон Буре вспомнила о неприятном случае в работе с режиссером фильма, в котором она сейчас снимается. Соответствующий отрывок из личного подкаста она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летняя знаменитость рассказала, что в фильме есть так называемая сцена воспоминаний. В ней ее героиня вспоминает события, связанные с прошлым. После съемок отснятый материал направляется на постпродакшн, где команда должна поработать над внешностью актрисы, чтобы она выглядела моложе. «Специалисты по визуальным эффектам уберут морщины и отретушируют "гусиные лапки" на лице. А еще поработают над твоей шеей», — процитировала Беру слова режиссера.

Однако решение мужчины сильно расстроили актрису. «Погоди, что? Что? Моя шея? Тебе нужно что-то сделать с моей шеей?» — возмутилась она. По ее словам, когда режиссер дал утвердительный ответ, то она подумала над тем, что снова пойдет к психотерапевту.

В ноябре прошлого года американская актриса и бывшая фотомодель Деми Мур рассказала о просьбах продюсеров похудеть ради съемок в кино.

