Экономика
18:23, 30 сентября 2025Экономика

Курс доллара снизился

Официальный курс евро упал ниже 97 рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Банк России опустил официальные курсы доллара и евро на 26 и 28 копеек соответственно, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора. Для американской валюты показатель установлен на уровне 82,61 рубля, для европейской — 96,86.

Таким образом, евро после того как впервые почти за две недели опустился ниже 98 рублей, упал и ниже 97. Доллар же опустился во вторник на внебиржевом рынке ниже 82 рублей.

На минимумах с начала осени был 30 сентября и курс юаня к российского валюте.

Подорожание рубля эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин связывает с влиянием остающегося для него основным внешнеторгового фактора. «Скорее всего, на фоне по-прежнему высоких процентных ставок и вероятности более медленного снижения ключевой экспортеры продолжают продавать иностранную валюту в объемах, достаточных для удовлетворения растущего спроса на нее», — полагает он.

