17:04, 30 сентября 2025Экономика

Курс юаня к рублю упал до минимума с начала осени

Курс юаня на Мосбирже опустился ниже 11,5 рубля впервые с 8 сентября
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Unsplash

В ходе торгов во вторник, 30 сентября, курс юаня на Московской биржев моменте опустился ниже 11,5 рубля, чего не наблюдалось с 8 сентября 2025 года. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К 16:50 по московскому времени котировки китайской валюты опустились до 11,47 рубля. Снижение к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составило 0,6 процента. Официальный курс юаня в России на 30 сентября руководство Центробанкаустановило на уровне примерно в 11,6 рубля.

В первой половине сентября курс юаня, напротив, демонстрировал резкое укрепление к рублю. На пике, 10 сентября, котировки росли до 11,86 рубля, что стало максимальным показателем как минимум с апреля 2025 года.

Несмотря на нынешнее укрепление российской валюты, ряд экспертов сходится во мнении, что это не надолго. К числу факторов, которые будут способствовать ослаблению рубля, аналитик банка ПСБ Богдан Зварич отнес ослабление денежно-кредитной политики ЦБ, а также постепенное восстановление спроса на иностранную валюту на фоне увеличения импорта в Россию. При таком раскладе, полагает глава рейтингового агентства «Эксперт РА» Марина Чекурова, курс юаня в течение осени может подняться до 12-12,5 рубля.

