18:30, 29 сентября 2025Экономика

Банк России понизил курсы доллара и евро

ЦБ: Курс доллара на 30 сентября составил 82,86 рубля
Кирилл Луцюк

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Globallookpress.com

На 30 сентября 2025 года курс доллара составит 82,8676 рубля. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

На 29 сентября курс этой валюты составлял 83,6118 рубля.

Что касается евро, то стоимость этой валюты на 30 сентября понижена на 54 копейки, до 97,141 рубля. Кроме того, до 11,5978 рубля подешевел юань.

По словам экономиста Николая Кульбаки, курс доллара к концу 2025 года может остаться на текущем уровне или увеличиться на 10 процентов. В свою очередь, финансист Виталий Китайчук не исключил, что к концу 2025 года доллар будет стоить в диапазоне от 90 до 95 рублей.

Также есть прогнозы, что в октябре доллар, скорее всего, не ослабеет больше чем до 86-87 рублей.

Между тем Минэкономразвития понизило прогноз курса доллара на 2025 год с 94,3 до 86,1 рубля.

