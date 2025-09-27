Экономика
Курсу доллара предрекли незначительное увеличение к концу года

Экономист Кульбака: Доллар в России к концу года может вырасти до 10 процентов
Варвара Кошечкина
Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Курс доллара к концу года может остаться на текущем уровне или вырасти до 10 процентов, считает экономист, доцент РАНХиГС Николай Кульбака. Своим мнением он поделился с «Ленто.ру».

«Здесь все зависит от того, как будет вести себя бюджет. (…) Может быть, что он [доллар] останется на прежнем уровне или подскочит. Вилка от того, что курс останется таким же, как сейчас, до того, что вырастет процентов на 10», — сказал Кульбака.

Финансист Виталий Китайчук, со своей стороны, предположил, что курс доллара к концу 2025 года окажется в диапазоне от 90 до 95 рублей, но не исключил, что американская валюта может перевалить и за 100 рублей.

По данным Investing, 15 сентября, рубль продолжил начавшееся в минувшую пятницу укрепление. Таким образом курс доллара на рынке Forex потерял более 2,5 процента. На максимуме российская валюта доходила до 81,82 рубля за доллар. На прошлой неделе доллар поднимался выше 87,5 рубля. Главной причиной резкого роста курса рубля стала переоценка подхода Центробанка к снижению ключевой ставки.

