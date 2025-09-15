Экономика
14:10, 15 сентября 2025

Курс рубля резко вырос

Доллар на Foreх опустился ниже 82 рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В середине торгового дня в понедельник, 15 сентября, рубль продолжил начавшееся в минувшую пятницу укрепление, так что курс доллара на рынке Fores потерял более 2,5 процента. Об этом свидетельствуют данные Investing.

На максимуме российская валюта доходила до 81,82 рубля за доллар. На прошлой неделе доллар поднимался выше 87,5 рубля. Курс юаня, который 11 сентября доходил до 12,05 рубля, опустился до 11,52 рубля.

Главной причиной резкого роста курса рубля стала переоценка подхода Центробанка к снижению ключевой ставки. Перед заседанием совета директоров в пятницу, 12 сентября, большинство экспертов склонялись к тому, что регулятор опустит ее с 18 до 16 процентов годовых, однако тот остановился на 17 процентах.

При этом комментарии ЦБ, в том числе главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, дали понять, ожидать скорого снижения ставки нельзя, более того, процесс может вообще остановиться. Она объяснила, что, во-первых, проинфляционные риски по-прежнему преобладают, а во-вторых, рост дефицита бюджета потребует пересмотра подходов к денежно-кредитной политике.

До этого глава Минфина Антон Силуанов признал, что ведомство готовит увеличение госдолга относительно принятых уровней, что означает запланированное увеличение расходов.

