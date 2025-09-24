В России пересмотрели прогнозы по курсу доллара

Минэкономразвития понизило прогноз курса доллара на 2025-й с 94,3 до 86,1 рубля

Минэкономразвития понизило прогноз курса доллара на 2025 год с 94,3 до 86,1 рубля. Об этом со ссылкой на представителя ведомства сообщает РИА Новости.

Министерство также пересмотрело курс американской валюты на 2026 год. В среднем, это значение составит 92,2 рубля, а в следующем году вырастет до 95,8 рубля. Прогнозируемый курс на 2028 год составит 100,1 рубля.

«Курс рубля у нас с общим трендом на ослабление все-таки будет крепче, чем мы закладывали в апреле», — пояснили источники в Минэкономразвития.

По мнению зампреда ВТБ Дмитрия Пьянова, курс доллара к концу текущего года ожидают на уровне 85-90 рублей, то есть на близких к текущим уровнях (официальный курс на 24 сентября — 83,35 рубля за доллар). «Изменения в налогообложении, которые сегодня внес Минфин, являются поддерживающими крепкий рубль», — пояснил топ-менеджер.

Доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г.В. Плеханова Эльмира Асяева заявила, что сейчас курс рубля поддерживает «остаточное» укрепление, обусловленное решением Центробанка по ставке и сравнительно дружественной сырьевой конъюнктурой. Но когда этот период закончится, российскую валюту ждут тяжелые времена. В перспективе следующих месяцев на рубль начнут сильнее влиять сохранение структурных дисбалансов в экономике, по-прежнему высокий уровень инфляционных ожиданий и геополитическая неопределенность, указала финансист.