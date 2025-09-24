Спрогнозирован курс доллара на конец года

Зампред ВТБ Пьянов: Курс доллара в конце года составит 85-90 рублей

Курс доллара к концу текущего года ожидают в ВТБ на уровне 85-90 рублей, то есть на близких к текущим уровнях (официальный курс на 24 сентября — 83,35 рубля за доллар), заявил первый зампред банка Дмитрий Пьянов. Его высказывания, сделанные на инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ! Санкт-Петербург», приводит пресс-служба кредитной организации.

«Изменения в налогообложении, которые сегодня внес Минфин, являются поддерживающими крепкий рубль», — сказал также топ-менеджер. Он отметил, что на фоне предложенных корректировок, предполагающих в том числе повышение НДС до 22 процентов, Центробанк будет действовать осторожнее при дальнейшем снижении ставок.

Ключевую ставку в ЦБ на конец 2025-го Пьянов спрогнозировал на уровне 16 процентов годовых.

Торги на российском фондовом рынке открылись 24 сентября резким падением, что связывают в том числе с реакцией рынка на налоговые планы Минфина.